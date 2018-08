Migranti: Salvini, Ue li ricollochi o li riportiamo indietro

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna a intervenire via Twitter sulla vicenda dei migranti, mentre la nave 'Diciotti' in porto a Catania non è stata ancora autorizzata a sbarcare i 177 profughi che ha a bordo. "O l'Europa inizia a fare sul serio DIFENDENDO i suoi confini e ricollocando gli immigrati, oppure inizieremo a riportarli nei porti da dove sono partiti. L'Italia ha già fatto la sua parte, e quando è troppo, è troppo", ribadisce Salvini.

