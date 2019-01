Migranti, Salvini: "O cambiano le regole o la missione Sophia finisce"

Afp Salvini in Israele

Dopo la notizia che la Germania abbandona la missione navale 'Sophia' per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini agita la possibilità di una smobilitazione dell'intera flotta: "O cambiano le regole o l'operazione Sophia finisce", ha affermato Salvini a "Radio anch'io" su Rai Radiouno. "Se la Germania esce non è un problema", ha aggiunto, ricordando che Sophia "è una missione internazionale che ha avuto come sua unica ragione di vita il fatto che tutti i migranti soccorsi finissero in Italia. Un accordo geniale sottoscritto dal governo Renzi, non mi chiedete perchè o in cambio di cosa".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.