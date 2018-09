Migranti: Salvini, sbarcati a Lampedusa? Via in qualche ora

"Come arrivano se ne vanno". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo (Mi), ha risposto a chi glie chiedeva dei 184 migranti sbarcati oggi a Lampedusa. E alla domanda su quanto tempo ci vorrà per rimpatriarli, ipotizzando l'utilizzo di voli charter, Salvini ha risposto: "Qualche ora". Il ministro ha poi concluso: "Ho dimostrato che quello che dico lo faccio. Gli sbarchi non sono mai stati così pochi negli ultimi 4 anni".

