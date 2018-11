Migranti: Roma, nuovo sgombero per 50 ragazzi del Baobab

Foto: Baobab Experience / Twitter

(AGI) - Roma, 20 nov. - Nuovo sgombero in corso per i migranti del Baobab, il presidio romano sgomberato la scorsa settimana. Circa 50 di loro avevano trovato riparo dalla pioggia a Piazzale Spadolini, e da li' vengono ora sgomberati. "Servono macchine/furgoni per portare via gli effetti personali - e' l'appello degli attivisti di Baobab Experience su Twitter - non si sa dove debbano sparire questi esseri umani privati anche del diritto di ripararsi. Chi puo' vada". (AGI)

