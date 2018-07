Migranti: porti chiusi per la nave italiana Vos Thalassa con 66 persone a bordo

Afp

La Vos Thalassa, nave battente bandiera italiana che ieri ha soccorso 66 migranti a largo delle coste libiche, non avrà l'autorizzazione ad avvicinare porti in Italia. È quanto confermano fonti dal Viminale. Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'imbarcazione privata è intervenuta ieri sera in acque Sar libiche "anticipando l'intervento delle Guardia costiera libica che era già stata allertata".

I migranti della Vos Thalassa sono stati trasbordati sulla nave della Guardia Costiera Diciotti. Il rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere "ha lasciato i migranti ad una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti (che pure era più lontana dei libici che stavano entrando in azione)", hanno fatto sapere fonti del Viminale ribadendo che "la posizione del ministro dell'Interno non cambia". Sono stato informati della situazione, oltre al premier Conte, anche il vicepremier Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Leggi anche: Ma spetta a Salvini chiedere all'Europa di bloccare le missioni nel Mediterraneo?

"Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa": lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Ora - aggiunge - avanti con indagini per punire i facinorosi".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it