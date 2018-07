Migranti; nella notte lo sbarco a Pozzallo degli ultimi 380 dalle due navi

È andato avanti per tutta la notte a Pozzallo, in Sicilia, lo sbarco dei 380 migranti rimasti a bordo delle due navi di Frontex e della Guardia Costiera, i pattugliatori Protector e Monte Sperone. Il via libera del Viminale era arrivato nella tarda serata di domenica, dopo l'impegno di Malta, Francia, Germania, Spagna e Portogallo ad accoglierne 50 ciascuno. "È una vittoria politica", aveva commentato il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Nella giornata di domenica erano già stati sbarcati in 57 - 43 donne e 14 minori - più alcuni uomini per evitare di dividere le famiglie. Intorno alle 2 di notte è iniziato lo sbarco di 195 uomini dalla Nave Monte Sperone e di altri 185 dalla nave militare britannica Protector.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it