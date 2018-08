Migranti: muore in centro accoglienza, commenti Fb "uno in meno"

Un 20enne, ospite del centro di accoglienza Sant'Ambrogio ex Vincenziana a Magenta, nel Milanese, e' morto ieri pomeriggio per insufficienza cardiaca. Il giovane non era stato visto nel corso della giornata dai volontari del centro, che hanno notato che la stanza del giovane era chiusa dall'interno. Il corpo è stato trovato sul letto. Sui social la notizia pubblicata da un sito di informazione locale è stata commentata da alcuni cittadini del comune con frasi a sfondo razzista: "Uno in meno da mantenere" recita uno, "Sai quanti italiani muoiono ogni giorno.." è il pensiero di un altro utente.

