Le notizie del giorno (ore 15,30)

MIGRANTI: BRUXELLES, "L'ACCORDO DI MALTA NON È VINCOLANTE"

L'Ungheria: "Rifiutiamo la pressione di qualsiasi Paese europeo per accogliere clandestini". La Commissione Ue precisa: "Il meccanismo discusso al mini-summit sarà totalmente volontario e non ci sarà obbligatorietà per i Paesi che decideranno di partecipare". Conte: "A Malta risultato storico, Salvini non sia geloso".

BREXIT: COLPO PER JOHNSON, LA CORTE SUPREMA RIAPRE IL PARLAMENTO "ILLEGALE LA SOSPENSIONE VOLUTA DAL PREMIER"

Sentenza unanime: illegale la sospensione. Il premier: "Decisione insolita ma va rispettata. Usciremo il 31 ottobre, confido ancora in un accordo con l'Ue". Camera dei Comuni convocata per domani, pressing per evitare il no-deal. Le opposizioni: BoJo si dimetta.

IN ITALIA IN CALO I NUOVI CASI DI TUMORE, 371 MILA NEL 2019

Sono 2 mila in meno rispetto all'anno precedente. Diminuisce anche la mortalità.

CLIMA: FIORAMONTI, L'ECOLOGIA VA INSEGNATA A SCUOLA

Il ministro propone che l'ambiente diventi materia di insegnamento.

SOFFOCA LA COMPAGNA E TENTA IL SUICIDIO, DRAMMA NEL MILANESE

A dare l'allarme l'ex moglie dell'uomo.

DIESELGATE: LA PROCURA TEDESCA ACCUSA, "I VERTICI DELL'AZIENDA MANIPOLARONO IL MERCATO"

Giù il titolo in borsa.

SPAGNA, SÌ DEI GIUDICI ALLO SPOSTAMENTO DEI RESTI DI FRANCO

La traslazione dal monumento per le vittime della Guerra civile era appoggiata dal governo socialista.

UCRAINA: TRUMP ORDINÒ IL BLOCCO DEGLI AIUTI A KIEV PRIMA DI SENTIRE ZELENSKY

Media Usa: il presidente congelò i fondi come arma di pressione affinché l'Ucraina indagasse sui Biden.

FCA: AIUTI DI STATO DEL LUSSEMBURGO, CORTE UE RESPINGE IL RICORSO DELL'AZIENDA

Un portavoce del gruppo: delusi ma decisione non rilevante. Sul diritto all'oblio la spunta Google, non vale per tutte le versioni del motore di ricerca.

THOMAS COOK: RIMPATRIATI I PRIMI 14 MILA TURISTI, LONDRA ATTACCA I MANAGER

Il governo Johnson apre un'inchiesta sui vertici aziendali. No del premier ai bonus.

"IL TRADITORE" PER GLI OSCAR, L'ITALIA CANDIDA BELLOCCHIO

Il film su Buscetta punta alle nomination. Il regista: "Da vecchio anarchico, è un onore rappresentare l'Italia".

L'UOMO VITRUVIANO DI LEONARDO IN PRESTITO AL LOUVRE PER UNA MOSTRA

Via libera della Galleria dell'Accademia di Venezia.

