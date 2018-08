Migranti: Latina, indiano ferito da pallini fucile aria compressa

Nuovo episodio di razzismo in provincia di Latina. Questa mattina un cittadino indiano 40enne, operaio, ha denunciato ai carabinieri che nella serata di ieri, mentre era in biciletta sulla via Pontina nel territorio di Terracina, è stato colpito da tre pallini esplosi verosimilmente con un'arma ad aria compressa da uno sconosciuto a bordo di un'utilitaria. Indagini sono in corso

