Migranti:  appello della Cei, aiutarli salva vite, no ostacoli ad accoglienza

"Accogliere un profugo significa salvare una vita. Pertanto, in nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli, anche di natura legislativa, all'accoglienza e al primo aiuto dei migranti che giungono sulle nostre coste o che bussano alle nostre porte". lo sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che con altri 14 personaggi d'eccezione ha scritto a Famiglia Cristiana una lettera aperta sulle attese e le prospettive del 2019. Bassetti denuncia un clima di "smarrimento che, in assenza di politiche rasserenanti, genera paure e angosce. Paura di vivere relazioni sterili, fragili, destinate a spezzarsi; angoscia di perdere o di non trovare un'occupazione dignitosa, stabile, correttamente retribuita e giustamente tutelata; paura di appartenere a società sempre più senza volto, perchè ogni giorno più complesse e plurali".

