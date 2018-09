"Il pacchetto immigrazione e sicurezza verrà portato entro questo mese in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. Non sara' solo sull'immigrazione, saranno due decreti: uno sui migranti e uno sulla sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Porta a Porta in onda stasera.

