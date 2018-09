Migranti: molotov contro struttura di accoglienza nel Catanese

Raid nel catanese. Lanciata una bottiglietta contenente liquido infiammabile contro l'ingresso secondario dello Sprar di Grammichele. Ne dà notizia la cooperativa San Francesco Scs che gestisce la struttura per i migranti inseriti nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, specificando che non ci sono stati feriti, ma solo danni al vetro della porta d'ingresso e a un muro annerito. Ma è stata tanta la paura per gli ospiti della struttura. "Si spera di scongiurare la matrice di odio razziale, condanniamo l'atto vandalico e speriamo si stratta di una semplice ragazzata", dice Ulisse Privitelli, responsabile area immigrazione della cooperativa.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it