Migranti: appello Oim e Unhcr all'Italia, "la Diciotti li sbarchi tutti"

L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e migranti salvati a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti di sbarcare a Catania. "Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalla Guardia Costiera italiana nel salvare la vita di questi uomini, donne e bambini, ma è necessaria una risoluzione urgente a questa impasse", ha dichiarato Roland Schilling, vice rappresentante regionale dell'Unhcr a Roma. "Molti tra coloro che sono a bordo potrebbero aver bisogno di protezione internazionale e hanno già affrontato esperienze incredibilmente traumatiche". Alcune persone vulnerabili - tra cui 17 persone bisognose di assistenza medica e 27 minori non accompagnati - hanno già avuto il permesso di lasciare la nave per motivi umanitari, mentre 150 passeggeri - tutti adulti - restano attualmente a bordo della Diciotti, attraccata nel porto di Catania da lunedì. Pur accogliendo con favore la decisione dell'Italia di consentire lo sbarco ad alcune delle persone più vulnerabili, si legge nella nota congiunta di Unhcr e Oim, resta fondamentale consentire a tutti coloro che rimangono sulla nave di sbarcare in quanto i loro bisogni umanitari non possono essere pienamente soddisfatti a bordo.

"I migranti che arrivano dalla Libia sono spesso vittime di violenze, abusi e torture, le loro vulnerabilità dovrebbero essere tempestivamente e adeguatamente identificate e affrontate", ha aggiunto Federico Soda, direttore dell'ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Oim e capo di missione per l'Italia e Malta. Secondo le organizzazioni, senza meccanismi di sbarco tempestivi e prevedibili insieme a forti dimostrazioni di solidarietà per le persone soccorse, potrebbero esserci dei ritardi nel rispondere alle richieste di soccorso - mettendo potenzialmente a repentaglio la sacralità del principio del salvataggio in mare". "Per questo", ha concluso, "la solidarietà, il sostegno e la collaborazione europei sono diventati più importanti che mai. Negli ultimi mesi, l'Unhcr e e l'Oim hanno chiesto un accordo regionale per il salvataggio e lo sbarco delle persone in difficoltà nel Mar Mediterraneo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it