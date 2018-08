Migranti: anche Malta nega porto a nave Aquarius

Anche Malta ha negato un porto alla nave "Aquarius" delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontieri (Msf). Quest'ultima lo ha reso noto su Twitter. "Le autorità marittime di #Malta e #Italia hanno informato la nave #Aquarius che non concederanno un luogo sicuro di sbarco alle 141 persone a bordo. Abbiamo appena raggiunto una posizione di standby esattamente tra Malta e l'Italia. Restiamo in attesa di ulteriori indicazioni", si legge nel tweet.

Stamattina era stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a ribadire la posizione del governo italiano: un secco no, esattamente come accadde il 12 giugno, in occasione della prima richiesta di entrare in un porto italiano avanzata dalla Ong.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it