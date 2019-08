Capannoni in fiamme nel Materano, morta un'immigrata

Un'immigrata è morta stamane in un incendio che ha distrutto tre capannoni del sito industriale dell'ex "Felandina", a Metaponto di Bernalda (Mt) all'interno del quale soggiornano da anni numerosi stranieri. Accertamenti dei carabinieri e della Polizia sono in corso per stabilire le circostanze del rogo. Per spegnere il rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

