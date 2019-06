Migranti: arrivata a Licata la "nave madre" sequestrata

È arrivato a Licata il peschereccio sequestrato ieri in acque internazionali dopo aver fatto da "nave madre", dopo aver cioè trasbordato su un barchino 81 migranti poi sbarcati sulle coste italiane. Il peschereccio ha fatto ingresso in porto all'alba scortato dalla Guardia di finanza. Sette membri dell'equipaggio, sei egiziani ed un tunisino, sono stati fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

