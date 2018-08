Migrant,: Aquarius: "Revoca Gibilterra manovra politica contro noi"

La decisione delle autorità di Gibilterra di revocare a nave Aquarius a far data dal prossimo 20 agosto i permessi di navigare sotto la sua bandiera equivale a una manovra politica volta a danneggiare il lavoro della ong Sos Mediterranee, che insieme a Medici senza frontiere (Msf) è armatrice del vascello. Lo hanno detto gli stessi esponenti delloOng, ricordando in un comunicato che per due anni e mezzo ha rispettato tutti i requisiti normativi e ha superato le verifiche tecniche sulla sicurezza della nave, che e' attualmente alla ricerca di un porto sicuro per i 141 migranti che ha tratto in salvo venerdi' scorso in due distinte operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

