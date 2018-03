Arriva l'anticiclone Hannibal: bel tempo certo solo a Pasquetta

Afp Pioggia a Roma per Pasqua

L’anticiclone Hannibal regalerà agli italiani caldo e temperature in rialzo per Pasqua e Pasquetta, ma non dappertutto. In alcune aree la perturbazione che sta attraversando l’Italia insisterà ancora per qualche ora, ma in linea generale le festività dovrebbero essere salve.

Secondo le previsioni di IlMeteo.it, tra il 31 marzo e il primo aprile la situazione non è pienamente votata al bel tempo: le precipitazioni saranno più probabili sulle aree tirreniche meridionali, soprattutto lungo le coste campane e calabresi, dove soffieranno venti moderati di ponente.

Una certa instabilità potrà interessare anche l'Umbria al mattino, così come l'entroterra laziale. Non va meglio sul versante adriatico, con fenomeni piovosi più probabili sulle Marche e in Puglia, sul Gargano. “Altrove l'anticiclone farà il suo lavoro, regalando una giornata all'insegna del cielo sereno, con più nubi soltanto al Nordest; isolate, deboli, nevicate potranno verificarsi lungo i confini alpini esteri”. Le temperature saranno ovunque piuttosto gradevoli anche se al mattino e in serata, specie al Nord, si potranno avere minime inferiori ai 5°c.

La perturbazione, assicura 3b Meteo, si allontanerà nella giornata di Pasqua, lasciando in eredità un miglioramento, con ritorno a bel tempo su tutto lo Stivale entro sera. Salvo, dunque, il picnic di Pasquetta. Il Meteo dell’Aeronautica Militare prevede un’alternanza di schiarite e annuvolamenti a Nord a partire dal pomeriggio, “soprattutto sulle aree alpine e prealpine ma in un contesto asciutto”. Bel tempo altrove e temperature in aumento un po' ovunque.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it