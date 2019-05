Il maltempo durerà ancora qualche giorno

Dal 'ciclone polare' (con piogge e freddo) all'esplosione dell'estate nel giro di pochi giorni. Ancora una settimana all'insegna dell'instabilità dicono gli esperti di meteo.it, secondo cui il vortice che nello scorso weekend ha investito l'Italia porterà fino a martedì precipitazioni su buona parte del Paese. Situazione destinata ad aggravarsi da proprio da martedì quando una bassa pressione ricolma di aria fredda ed instabile in discesa dal Polo Nord punterà dritto verso l'Italia dando il via all'ennesima fase di maltempo.

Martedì sera, sulle regioni del nord possibilità di temporali violenti e veri e propri nubifragi e grandinate su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature, durante questa fase, scenderanno praticamente ovunque di qualche grado

sotto le medie stagionali.

Il vortice ciclonico, si sposterà dapprima verso il centro, mercoledì, con piogge ancora sul nord est e temporali su Toscana, Umbria e Marche, e giovedì anche a sud, segnatamente su Campania, Basilicata e Puglia.

A partire da venerdì però lo scenario muterà radicalmente: l'Anticiclone delle Azzorre, grande assente sull'Italia negli ultimi decenni, in parte coadiuvato dal quello africano, riuscirà ad interessare il nord e i versanti tirrenici del centro con un ritorno alla calda stabilità atmosferica e un clima che prenderà via via connotati estivi con temperature che sfioreranno i 30 gradi". Al sud, invece, il tempo dovrebbe restare instabile e fresco per gran parte del fine settimana.



