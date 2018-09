Tranquilli: il meteo dice che da domani ritorna il caldo

Afp Caldo, afa, Italia

Sull'Italia è arrivato l'autunno, l'ingresso dei venti freddi di bora hanno provocato un abbassamento delle temperature anche di 15 gradi rispetto alla settimana scorsa, ma ora si prospetta una sorpresa. Secondo il sito ilmeteo.it, il risveglio mattutino di oggi 26 settembre su gran parte delle città del Centro-Nord, è risultato decisamente freddo come ad esempio a Milano, Bologna, Firenze e Roma dove i termometri sono scesi sotto i 10 gradi, mentre le prime gelate si sono registrate sopra i 900-1000 metri di quota.

Fresco anche di giorno con temperature che a stento riescono a salire sopra i 20/22 gradi, se non soltanto in alcune città del Centro-sud, come a Roma e Palermo. Tuttavia, Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, avverte che da venerdì 27 e fino a sabato 29 l'alta pressione delle Azzorre con un contributo più caldo di origine africana, si espanderà ulteriormente sul nostro Paese facendo aumentare le temperature.

L'incremento termico sarà repentino e sull'ordine dei 15 gradi, e le temperature medie attualmente sotto la norma di circa 10 gradi saliranno fino a salire sopra di essa di 5 gradi. Città ad esempio come Roma, Firenze, Trieste, ma anche Napoli torneranno a misurare temperature diurne fino a 30 gradi riportando quindi un clima tipicamente estivo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it