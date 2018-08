Che tempo farà a Ferragosto e nel fine settimana

(Afp) Tempo nuvoloso

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare.

Mercoledì 15 agosto

Nord: residui temporali su basso Veneto ed Emilia Romagna nel corso della mattinata primo pomeriggio in successivo deciso miglioramento; prevalenza di ampi spazi di sereno sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: rovesci e temporali anche intensi su Marche, Umbria orientale, Abruzzo ed in forma meno accentuata su Lazio in miglioramento durante la seconda parte della giornata. Isolati fenomeni nelle zone interne della Toscana in un contesto che vedrà ampi spazi di sereno sulla regione; cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge e locali temporali che si attenueranno dopo il tramonto.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali da sparsi a diffusi più frequenti su Molise, Puglia garganica, Campania e Sicilia occidentale in estensione al resto della Puglia ed alla Basilicata nel corso del pomeriggio. Isolati fenomeni sulla Calabria e su Sicilia settentrionale. Generale miglioramento in serata.

Temperature: minime in diminuzione sulle Alpi, Emilia Romagna orientale e sulle regioni centrali e meridionali; in aumento su Liguria e Pianura Padana; massime in deciso rialzo al nord, alta Toscana e Sardegna settentrionale; in calo anche marcato sul resto delle regioni centrali e su quelle meridionali peninsulari ed in forma più lieve sulla Sicilia.

Venti: deboli settentrionali al nord, con rinforzi su alto Adriatico e su Liguria; deboli nordorientali su Toscana, Umbria ed alto Lazio: deboli sud-orientali sul resto del Lazio e sulle regioni tirreniche meridionali deboli nordoccidentali sul resto del centro peninsulare, sulle regioni adriatiche meridionali, su quelle ioniche e sulla Sicilia ma con decisi rinforzi sull'isola; moderati di maestrale sulla Sardegna con ulteriori mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna; mossi alto Adriatico, Mar Ligure, mar Tirreno, Stretto di Sicilia e localmente lo Jonio; poco mossi i restanti mari.

Giovedì 16

Cielo sereno o poco nuvoloso al nord a parte temporanea nuvolosità sulle zone alpine con associati locali temporali pomeridiani. Nuvolosità a tratti diffusa al centro ed al sud e sulle due isole maggiori con piogge e locali temporali, più frequenti su Puglia, Basilicata e Calabria. migliora in serata.

Venerdì 17

Nuovo peggioramento al nord con piogge e temporali anche diffusi al nordovest e sulle zone alpine. tornano i temporali pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud.

Sabato 18 e domenica 19

Temporali sulle Alpi e nelle zone interne del centro e del sud specie durante le ore più calde della giornata.

