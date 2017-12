Che tempo farà a Capodanno

Da Nord a Sud gli italiani a Santo Stefano si sono svegliati sotto una coltre di nubi. Solo la Puglia fa eccezione all'ondata di tempo instabile che il 27 dicembre porterà piogge, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti intensi, con raffiche fino a 70-80 km/h in Sardegna e sul Tirreno centrale.

Tra giovedì 28 e venerdì 29 temporaneo calo delle temperature, mentre a ridosso del Capodanno dovrebbe tornare il tempo stabile con nuovo rialzo termico. La notte di San Silvestro tutti in piazza: non particolarmente freddo e la situazione meteo è prevista tranquilla.

Secondo le previsioni del Centro Epson Meteo, la parte più avanzata della perturbazione numero 8 di dicembre porta nuvole su gran parte d'Italia e un po' di piogge, comunque deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi.

Mercoledì 27 - affermano i meteorologi - ci attende una giornata di forte maltempo perché sull'Italia arriverà il nucleo della perturbazione: le piogge interesseranno infatti gran parte del Paese, e saranno a tratti anche intense e accompagnate da abbondanti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, mentre venti forti soffieranno su quasi tutti i nostri mari.

Le temperature invece tra domani e mercoledì non subiranno grandi variazioni e oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. Giovedì inizierà un graduale miglioramento del tempo, ma in compenso i venti freddi che seguono la perturbazione faranno calare sensibilmente le temperature in tutto il Paese.

A ridosso del Capodanno, un temporaneo rinforzo dell'alta pressione dovrebbe favorire prevalenti condizioni di stabilita' su tutta l'Italia, associate anche a un rialzo delle temperature. La notte di San Silvestro, al momento, si profila tranquilla e non particolarmente fredda.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it