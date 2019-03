La coppia di un popolare meme ora fa lo spot per la famiglia di Orban

Sono diventati una delle coppie più famose del web. Sono un uomo e una donna, camminano per strada, lui viene comprensibilmente distratto dal passaggio di un’attraente estranea e la cosa alla fidanzata non va affatto giù. Una scenetta che viene utilizzata spessissimo sui social come meme, buono per rappresentare il tradimento o una slealtà nei confronti dei nostri legami. Ma quello sguardo malizioso diretto verso la sconosciuta pare che sia solo l’inizio della storia tra i due modelli, così come ha scoperto un utente su Twitter un paio di anni fa:

The happy couple gracing the Hungarian government’s campaign advertising its new family policy is already famous on the internet...and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7 — Valerie Hopkins (@VALERIEin140) 13 marzo 2019

Una storia intensa e non certamente felice, quella ricostruita da Andrew J Abernathy, ma la realtà è che i due modelli sono protagonisti degli scatti di un fotografo di nome Antonio Guillem e, come si può notare sul suo sito, sono stati ritratti in centinaia di scatti in centinaia di diverse situazioni, anche se lui che concede quello sguardo da provolone per strada resta certamente il più famoso.

Oggi però la coppia torna con un altro capitolo della loro love story, e non in rete ma nei cartelloni pubblicitari di tutta l’Ungheria. Infatti i due ragazzi, lieti e spensierati sul divano di casa, sono stati scelti dal premier ultraconservatore Viktor Orban per promuovere la campagna per l’incremento demografico.

Budapest ha deciso di rilanciare la natalità con l'abolizione dell’imposta sul reddito per tutte quelle mamme con quattro o più figli. Chissà se chi ha curato la campagna era a conoscenza della tormentata storia tra i due. Certamente se famiglie si dovranno creare, in Ungheria o altrove, meglio stare attenti se uno dei due partner si volta o meno a guardare altre persone mentre cammina per strada, potrebbe essere presagio di spiacevolissime sventure amorose.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.