Megalizzi: domani autopsia su salma giovane giornalista

E' prevista per domani l'autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il 28enne giornalista radiofonico trentino morto ieri dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da Cherif Chekatt nell'attentato di Strasburgo. Il rimpatrio della salma in Italia potrebbe avvenire nella giornata di lunedi' mentre i funerali potrebbero tenersi a Trento tra mercoledì e giovedì prossimi. Una data certa, per il momento, non c'è ancora. Nel frattempo il neurochirurgo trentino Renato Scienza, che si era detto pronto a offrire un consulto, ha affermato "che il proiettile e' entrato all'altezza dell'orecchio per poi esplodere".

