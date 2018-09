Maxifurto di marijuana legale in azienda agricola nel Cagliaritano

Una sessantina di piante di marijuana, alte due metri ciascuna, tre chili di foglie essiccate e 100 piante ancora in corso di essiccazione sono stati rubati fra domenica e lunedì scorsi ad Assemini (Cagliari) in un'azienda agricola che le coltivava legalmente per fini terapeutici.

Il furto, avvenuto durante la notte in località 'Pabarragas', è stato denunciato stamane ai carabinieri dai titolari dell'impresa 'Corti Castello sas'. Le indagini sono affidate ai militari della stazione di Assemini.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it