Maturità, tutto sulle materie della seconda prova

Foto: LISSAC / BSIP / AFP Esame di maturità (Afp)

Greco per il liceo classico, matematica per lo Scientifico, scienze umane per il liceo delle Scienze umane, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing degli istituti tecnici, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli istituti professionali.

Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018, annunciate oggi sui profili social del Miur, dopo la firma dell'apposito decreto da parte della ministra dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Valeria Fedeli. Il post di annuncio delle materie segna anche il ritorno di #NoPanic, l'iniziativa social del MIUR lanciata lo scorso anno per accompagnare con materiali informativi, consigli di esperti e video esplicativi i mesi che precedono la maturità.

"Alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno le prove a giugno faccio un grande in bocca al lupo. So che questo momento era molto atteso, come ogni anno. Si tratta del primo rito ufficiale che apre il percorso che nei prossimi mesi vi condurrà verso l'esame". È il messaggio indirizzato dalla ministra ai maturandi 2018. "Anche quest'anno la macchina della maturità si è messa in moto per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi - ha sottolineato Fedeli - c'è un grande lavoro dietro le prove che svolgerete". E ancora. "Le materie della seconda prova sono state individuate anche quest'anno scegliendo tra quelle che caratterizzano maggiormente il corso di studi. Ringrazio fin da ora le docenti e i docenti per l'impegno che metteranno nell'accompagnarvi verso l'esame. Continuate, ogni giorno, a consolidare la vostra preparazione, ad arricchire le vostre conoscenze e competenze. Non solo in vista della maturità, ma come bagaglio da portare con voi lungo tutto l'arco della vita".

La maturità 2018 avrà inizio il prossimo 20 giugno con la prova di Italiano. Il 21 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. L'elenco completo delle materie scelte per la seconda prova è disponibile da oggi nella sezione dedicata all'esame di stato del II ciclo sul sito del Miur.

