Mafia: maxi-blitz contro fiancheggiatori Messina Denaro, in manette figlio di un boss

Assedio al boss Matteo Messina Denaro: carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un fermo e decine di perquisizioni a Castelvetrano e in altri centri del Trapanese. In manette è finito l’imprenditore dell'eolico, Matteo Tamburello, figlio del boss di Mazara del Vallo Salvatore, morto l'anno scorso, uno dei fedelissimi del superlatitante. Il fermato é ritenuto tra i più ascoltati dai vertici della mafia del territorio come emerge dell'operazione “Eris” coordinata dalla Dda di Palermo. Le perquisizioni ordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Paolo Guido hanno riguardato anche Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Salemi, Santa Ninfa, Marsala e il centro di Palermo.

