Maratona Trieste: assessore Roberti spiega che non è stato escluso nessuno

"Non è stata vietata l'iscrizione a nessuno. Anche un atleta africano, anche keniano, può partecipare e vincere la Trieste Half Marathon il 5 maggio prossimo. Se vuole venire qua, si porta anche a casa il premio in denaro".

È la replica, su Facebook, dell'assessore alla Sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, alle accuse rivolte dalle opposizioni alle istituzioni regionali per avere dato il sostegno alla manifestazione podistica. "Nessuno - spiega Roberti - né la Regione, né il Comune, né la Miramar (associazione organizzatrice) ha deciso di escludere gli atleti africani".

Anzi, precisa Roberti "la Miramar ha semplicemente detto di non volere dare più soldi a manager che sfruttano gli atleti".

"Le istituzioni - aggiunge Roberti - non vanno tirate in ballo". "Chi attacca la Regione danneggia l'immagine del Friuli Venezia Giulia e della città di Trieste e del Comune. Siamo stati tirati in ballo come se noi avessimo deciso qualcosa". "Stiamo valutando delle querele. E suggerirei anche agli organizzatori - conclude - di valutare queste ipotesi".

