Rubano in casa di un amico e chiedono il riscatto: denunciati 4 ragazzi

Approfittando dell'assenza per le ferie avevano assaltato la casa di un amico dopo avergli rubato le chiavi dell'appartamento. Quindi, una volta tornato l'amico, gli hanno chiesto un 'riscatto' per restituire quanto rubato tra abiti firmati e gioielli. A fermare la banda sono stati gli agenti della squadra mobile che hanno individuato quattro ragazzi, tre minorenni (due di 14 anni e 15 anni, italiani e stranieri, studenti) e un 19enne, italiano capo della banda. Tutti sono stati denunciati per furto aggravato in abitazione. Adesso si indaga per capire se la banda sia la stessa che ha messo a segno furti analoghi a Mantova nei mesi scorsi. A far scattare le indagini è stata la madre del ragazzo dopo aver saputo che il figlio era stato contattato dai ladri che gli avevano proposto la restituzione di quanto sottratto sotto il pagamento di 200 euro di riscatto.

