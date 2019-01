Maltrattavano minori autistici, arrestate 4 educatrici a Bari

Carabinieri Un frame del video sui presunti abusi sui minori autistici

Quattro educatrici del centro privato di riabilitazione "Istituto Sant'Agostino" di Triggiano (Ba) sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in danno di minori affetti da autismo.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Bari nei confronti di due donne di 42 anni, di una di 29 e di una di 28 assunte nell'istituto privato convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

L'indagine, svolta dai carabinieri della Stazione di Noicattaro e coordinata dalla Procura di Bari, è stata avviata nell'ottobre dello scorso anno, dopo una segnalazione di una dipendente che dichiarò agli investigatori di aver assistito a comportamenti violenti e vessatori da parte di alcune educatrici in danno degli ospiti della struttura, già dal 2016.

I carabinieri hanno accertato circa 100 episodi di maltrattamenti, e in particolare sono emerse reiterate di minacce, insulti e violenze fisiche in danno di 9 minori, di età compresa tra i 7 e i 15 anni, tutti affetti da gravi forme di autismo che non potevano comunicare le violenze subite.

La Procura di Bari, avvalendosi anche di una consulenza tecnica di un esperto in psichiatria, ritenendo sussistenti le condotte vessatorie e violente compiute dalle 4 educatrici sui minori, rilevandone l'estrema dannosità ha richiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per le quattro donne.

red/Tib

