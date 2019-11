Il maltempo ha mandato in tilt il traffico di Roma

Foto: AFP Maltempo, Roma

Traffico e disagi a causa del maltempo che ha colpito da questa notte la Capitale. Forti rallentamenti sulla Cristoforo Colombo e su via del Mare in direzione Roma centro. Chiusa la tangenziale in direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto sotto la galleria a 200 metri dall'uscita.

A scopo precauzionale è stato chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come Piazzale del Verano, all'altezza di via dell'Università. Chiuse per allagamento anche via Fosso della Magliana e via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII, in direzione San Giovanni, è chiusa da stanotte a causa degli allagamenti.



