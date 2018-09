A Roma traffico paralizzato dopo un temporale

Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento nella Capitale dopo l'acquazzone che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città. Sulla rete stradale si segnalano rami e alberi caduti e disagi, con deviazioni, ad alcuni mezzi di trasporto pubblico.

Sulle linee tram 5, 14 e 19 sono stati attivati dei bus sostitutivi nel tratto compreso tra largo Preneste e Porta Maggiore a causa di un guasto ad un tram all'altezza di via Prenestina/Gattamelata. La linea bus 118 invece è deviata su percorsi alternativi a causa della caduta di un albero in via Appia Pignatelli. Allagamento sul tratto urbano autostradale tra Tangenziale Est e Portonaccio. Sul Grande Raccordo anulare code a tratti tra la via del Mare e Romanina e tra Ardeatina e lo svincolo per Fiumicino.

Un vigile cerca di sturare un tombino in piazza del Parlamento a Roma

