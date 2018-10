Maltempo: a Roma vento forte, alberi e tegole caduti: oltre 140 interventi

(AGI) - Roma, 29 ott. - Il forte vento che sta soffiando su Roma ha causato numerose cadute di rami e di alberi, ma anche coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni trascinati via. I vigili del fuoco hanno effettuato dalle 8 di questa mattina oltre 140 interventi, quasi tutti proprio per alberi o oggetti caduti. Di questi 40 sono ancora in corso, mentre 200 sono in attesa. Al momento l'impianto di soccorso dei pompieri romani e' stato potenziato con alcune squadre in almeno quattro sedi di servizio. Le zone piu' colpite oltre il centro della città sono soprattutto nell'area sud-est. Da segnalare in particolare criticità in via Tor Bella Monaca, zona città universitaria La Sapienza, Flaminia, Prenestina e Casilina, oltre ai Castelli Romani e Lanuvio. Molti rami caduti hanno coinvolto autovetture come in viale dell'università, ma non si registrano feriti in codice rosso. Un vigile del fuoco operando su un intervento e' stato coinvolto dalla caduta di un ramo: sono in corso accertamenti sanitari al Sant'Eugenio.

