Maltempo, Protezione civile: a Pasqua burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria

Allerta maltempo per Pasqua in Sicilia, Sardegna e Calabria. La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, nella giornata di domani lambirà anche l’Italia meridionale determinando un’intensificazione della ventilazione sud-orientale tra le due isole maggiori, in successiva estensione alle regioni peninsulari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 21 aprile, venti da forti a burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia e successivamente alla Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti non è stata valutata per la giornata di domani, domenica 21 aprile, alcuna criticità idrogeologica e idraulica sul territorio nazionale. ‚Äč

