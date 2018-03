Con l'arrivo della primavera torna il maltempo. Le previsioni per i prossimi giorni

Non sarà un nuovo Buran, con neve anche al Sud, ma la settimana prossima, che formalmente vedrà l'inizio della primavera, sarà caratterizzata da un colpo di coda dell'inverno che porterà temporali e rovesci sull'Italia, con un deciso calo delle temperature. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni secondo il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare.

Le previsioni per lunedì

Nord - Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni su Liguria e bassa Lombardia, nevose sulle aree alpine e prealpine centrorientali a partire dai 500 metri e fino a quote basse al mattino sull'Emilia Romagna centroccidentale e sulle aree pianeggianti del triveneto; durante le ore serali graduale attenuazione dei fenomeni su gran parte delle aree pianeggianti.

Le previsioni per martedì

Nord - Al mattino molte nubi ovunque con deboli piogge sulla Romagna e nevicate altrettanto deboli sui rilievi alpini oltre i 700 metri; nel pomeriggio temporaneo miglioramento con assorbimento dei fenomeni e contestuale attenuazione della copertura su Liguria centrale, Piemonte orientale, Lombardia occidentale, aree alpine lombarde e sul Trentino Alto Adige; in serata attesa di una nuova intensificazione della nuvolosità sul gran parte del settore con deboli nevicate sulle Alpi occidentali e sui rilievi appenninici emiliano-romagnoli a quote di bassa collina.

Franco Cavassi / AGF maltempo (AGF)

Le previsioni per mercoledì

Maltempo al centro-sud con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense sulla Campania e nevose sulle aree appenniniche, anche a quote basse su Marche ed Abruzzo; dal pomeriggio attesa una attenuazione della nuvolosità e delle precipitazioni sulle regioni centrali tirreniche con ampie schiarite; in serata graduale assorbimento dei fenomeni anche al meridione, eccezion fatta per Calabria e Sicilia; cielo sereno su quasi tutto il nord, salvo iniziali velature sul triveneto.

Le previsioni per giovedì

Addensamenti compatti sulle regioni meridionali e su quelle centrali adriatiche con deboli fenomeni, più diffusi sulle zone ioniche ed ancora nevosi sulle aree appenniniche e sui rilievi sardi, ma in progressiva attenuazione sul settore peninsulare; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove.

Le previsioni per venerdì e sabato

Nella giornata di venerdì ancora molte nubi con rovesci associati sulle aree ioniche e sulla Sicilia e con deboli nevicate sul settore appenninico meridionale, in miglioramento dalla serata; cielo sereno o poco nuvoloso su resto del territorio con aumento della nuvolosità dalle ore serali su nord-ovest e Sardegna. Sabato nuova intensificazione della copertura nuvolosa al nord e sulle isole maggiori con deboli nevicate sulle aree alpine occidentali e piogge sulla Sardegna.

