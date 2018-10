Maltempo: cade un pino e schiaccia auto, due morti nel Frusinate

Due giovani sono morti schiacciati nella loro auto da un enorme pino lungo la via Casilina in territorio di Castrocielo (Frosinone). Le vittime sono Rudy Colantonio, imprenditore di Arce, e una sua amica. L'auto è stata travolta dal pino che non ha dato scampo ai due occupanti. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i carabinieri. L'ondata di maltempo sta flagellando l'intera provincia da nord a sud con allagamenti e frane nella Valle di Comino e nel Cassinate.

