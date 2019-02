Maltempo: tre morti per il forte vento nel Lazio

Il maltempo ha provocato la morte di tre persone nel Lazio: due nel Frusinate e una a Guidonia. Ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo Diana è stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso e Zeppieri ha riportato lievi lesioni a un piede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora e i vigili del fuoco.

A Guidonia un uomo di 45 anni è morto nella propria auto schiacciata da un albero che si è schiantato per il forte vento. L'uomo era alla guida della vettura in via Maremmana inferiore, quando l'albero è caduto. Estratto ancora vivo dalla carcassa dell'auto, è però morto in ospedale.

A San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano, la caduta di un albero ha ferito due persone, madre e figli, che erano in auto. La donna ha riportato un trauma alla testa ma è cosciente; il figlio 18 enne solo qualche escoriazione.

A Campo Felice si è staccato il rivestimento del tetto di una scuola sci travolgendo un gruppo di sciatori e in particolare un giovane, immediatamente soccorso. Il ragazzo ha riportato solo delle escoriazioni.

