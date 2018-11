Maltempo: una frana svia un treno regionale a Santa Margherita, nessun ferito

Una frana, dovuta al cedimento di un muro di contenimento vicino alla stazione di Santa Margherita, ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un treno regionale, l'11361. È successo intorno alle 6, sulla linea Genova-Spezia. Non ci sono stati feriti e i passeggeri sono stati riprotetti su un bus messo a disposizione da Ferrovie.

Il cedimento sarebbe stato causato dalle abbondanti piogge di questi giorni. Dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana, da lunedi' la Liguria è in allerta gialla. I tecnici di Rfi sono a lavoro per ripristinare la piena potenzialità dell'infrastruttura ferroviaria. Sulla linea Genova - Ventimiglia la circolazione e' fortemente rallentata, con possibili cancellazioni, per lo svio di un mezzo d'opera di una ditta esterna a Rfi nella stazione di Genova Piazza Principe.

