Maltempo: Emilia Romagna, allerta per temporali

Allerta gialla per temporali in tutta l'Emilia Romagna. L'avviso, emesso dalla protezione civile reginale, è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi. "Il passaggio di un'onda depressionaria a ridosso delle Alpi - si legge nell'allerta - determinerà la possibilità di fenomeni temporaleschi nel corso della notte tra giovedì e venerdì, con fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità".

