Maltempo: crolla casa a Catania, anziana estratta viva da macerie

Un’anziana di 82 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo il crollo del soffitto della sua abitazione in via Fossa della Creta 163, a Catania. Il cedimento si è verificato a causa del maltempo stamattina, intorno alle 7, mentre la donna dormiva. E' stata trasferita al Pronto Soccorso del ‘Vittorio Emanuele’ di Catania per accertamenti. Nel crollo non sono coinvolte altre persone. Nelle ultime ore in Sicilia orientale sono cadute abbondanti piogge cadute e la Protezione civile ha mantenuto anche per oggi lo stato di ‘allerta arancione’ con un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

