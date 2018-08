Maltempo: allagamenti a Catania e provincia, salvati automobilisti

Un'ondata di maltempo si è abbattuta su Catania e nella provincia. La sala operativa del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. Da stamattina sono impegnate 12 squadre con 23 interventi espletati, e numerosi sono ancora da risolvere. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio e Viagrande. Il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuto per il salvataggio di due persone rimaste bloccate all'interno delle loro auto in via Aldo Moro ad Aci S. Antonio. I Vigili del fuoco hanno operato anche ad Acireale in vie Case Nuove per un incendio sul tetto causato probabilmente da un fulmine.

