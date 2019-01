Macerata: nuove minacce al questore, disegno di una forca

Nuove minacce contro il questore di Macerata, Antonio Pignataro. Scritte con insulti come "assassino" e "fascio infame" sono state tracciate sui muri in diversi punti a Fabriano (Ancona), tra l'altro su un palazzo storico e sul perimetro del teatro comunale. È comparso anche il disegno di forca con un uomo impiccato a testa in giù e le parole "Pigna merda". Le scritte sono state tutte rimosse e sono in corso indagini per individuare gli autori. Dal suo insediamento a Macerata, Pignataro si è impegnato particolarmente nel contrasto allo spaccio di droga e recentemente, dopo verifiche, ha disposto la chiusura di negozi di cannabis legale.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.