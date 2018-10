A Lodi nuove linee guida del Comune: più facile la mensa per i bimbi

Le attese linee guida che consentiranno una più agevole applicazione del regolamento del comune di Lodi sull'accesso agevolato ai sevizi scolastici 'accessori', come mensa e scuolabus sono realtà.

La giunta guidata dal sindaco leghista Sara Casanova si è riunita oggi per l'approvazione. E la delibera è immediatamente eseguibile, "vista l'urgenza della definizione delle numerose pratiche giacenti presso gli uffici sulla base delle presenti linee guida".

Al primo punto si legge che "Deve ritenersi modalità di legalizzazione conforme al Regolamento anche quella effettuata mediante l'Apostille, per i Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961". Il che significa che si dovrebbe 'aggirare' il problema riscontrato da molti extracomunitari, che non riuscivano a ottenere dalle proprie ambasciate il documento richiesto dal comune, per poter usufruire dei servizi scolastici a tariffa agevolata per mensa, scuolabus e altri servizi scolastici.

