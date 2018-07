Lite fra rom: travolto sullo scooter a Firenze, quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate per l'omicidio di Duccio Dini, travolto e ucciso a Firenze, in via Canova, il 10 giugno scorso, mentre era fermo sul suo scooter a un semaforo. Dalle prime ore di stamane i carabinieri del comando provinciale di Firenze stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro rom, disposta dal gip su proposta della procura. Dini era stato investito al termine di un inseguimenti fra più auto. I particolari dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa convocata alle 9.45 nella caserma di Borgo Ognissanti, a Firenze, alla presenza del procuratore Giuseppe Creazzo.

