Un morto a Pescara durante lite per viabilità. Si cerca un Suv in fuga

Un uomo è morto poco fa a Pescara al culmine di una lite scoppiata, stando alle prime informazioni, per questioni di viabilità. La vittima sarebbe stata aggredita. Si tratterebbe - secondo i carabinieri - di omicidio preterintenzionale.

Si cerca una o più persone fuggite a bordo di un Suv di colore chiaro. L'episodio è accaduto a Pescara in zona stadio. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. Al momento non sono chiare le cause del decesso, ma non si esclude che si tratti di un malore.

