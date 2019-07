Si sono persi i contatti col gommone con 60 migranti a bordo a largo della Libia 

(Afp) Migranti su un gommone nel Mediterraneo

Non si hanno più notizie di un gommone con 60 persone che ieri sera aveva lanciato l'allarme, mentre si trovava in difficoltà al largo della costa libica, all'altezza di Zawiya. È quanto denunciato su Twitter da Alarm Phone, il servizio telefonico di richiesta d'aiuto nel Mediterraneo. "Non abbiamo idea di cosa sia successo alla barca e alle 60 persone. Speriamo che ci siano sopravvissuti, anche se questo significa essere di nuovo in un teatro di guerra", in Libia, si legge in un tweet.

Alarm Phone ha riferito di aver ricevuto, ieri sera alle 23 e 20, una richiesta di aiuto da "un uomo che sosteneva di trovarsi con un gruppo di 60 persone a bordo di un barcone in difficoltà al largo della costa di Zawaya, in Libia. Secondo lui, c'erano 20 donne e bambini piccoli a bordo, uno dei tubolari si stava sgonfiando e l'acqua stava entrando da quel lato".

L'uomo riferiva che potevano vedere le luci della costa ma di non poterla raggiungere. "Diceva che volevano essere salvati anche se questo voleva dire essere riportati in Libia, non avevano altra opzione. Dopo la prima telefonata, i contatti con l'uomo sono caduti e non è stato possibile ristabilirli".

"Abbiamo informato la Guardia Costiera libica via e-mail e provato a contattarla direttamente via telefono, ma non è stato possibile. Questo dimostra ancora una volta quanto siano non funzionanti le autorità libiche che, per 11 ore, non sono state raggiungibili", si legge in un altro tweet. "Alle 23.41 abbiamo informato la Guardia Costiera di Roma della situazione. Le autorità italiane hanno risposto che avrebbero informato le autorità libiche".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.