Legionella: contagiato consigliere municipale a Milano

: flickr.com batterio della legionella

Un consigliere del Municipio 9 di Milano è stato contagiato dal batterio della legionella e per questo è ricoverato al Policlinico. Secondo quanto appreso si trova in ospedale in terapia intensiva da qualche giorno ed è in via di miglioramento, dopo una terapia antibiotica. Il batterio comunque si sarebbe aggiunto ad una patologia pregressa per cui aveva difese immunitarie già basse. Stando a quanto appreso il consigliere, residente nella zona di Bruzzano a Milano, frequentava l'area del comune Bresso, epicentro dell'epidemia, dove era attivo politicamente.

Vai all'articolo…