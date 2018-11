Salvini ha querelato Belsito 

Matteo Salvini, nelle vesti di capo della Lega, ha depositato stamattina nella cancelleria della Corte d'Appello di Milano una querela nei confronti dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, imputato per appropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo, per il presunto uso illecito dei fondi del partito. In base alla nuova legge, la denuncia serve per celebrare il processo perchè la magistratura non può più procedere d'ufficio per il reato di appropriazione indebita.

