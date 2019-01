Ordigno contro una sede della Lega nel Salernitano

isimbolidelladiscordia.it LEGA - SALVINI PREMIER

Un ordigno è esploso davanti alla sede della Lega di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, senza causare danni né feriti. Lo riferisce in un comunicato il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Salerno, Mariano Falcone. "La Lega non si fa intimidire: gli atti in stile camorristico non ci fanno paura, né ci zittiranno", afferma, dando notizia anche della "massima solidarietà del coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa" ai militanti di San Valentino Torio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini. "Dai primi rilievi - scrive Falcone - sembrerebbe che l'ordigno esplosivo fosse stato legato all'inferriata del portone in ferro e che solo per una fortunata coincidenza, al momento della deflagrazione, non ci siano stati feriti. Qualcuno - prosegue - intende spostare il confronto sul piano della violenza: contro chi semina odio e mette bombe la risposta è nella forza delle idee e nel consenso democratico proprie della Lega: la prima forza politica d'Italia".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it