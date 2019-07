Lega: Meranda indagato per corruzione internazionale

Gianluca Meranda, l’ex avvocato che avrebbe partecipato al meeting dell’Hotel Metropol il 18 ottobre scorso è indagato per corruzione internazionale. Per questo reato gli è stato recapitato oggi a Roma un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Milano. Si tratta dello stesso reato di cui è accusato Gianluca Savoini, presentatosi agli emissari russi come uomo della Lega per ottenere, nelle ipotesi dei pm di Milano, fondi al partito attraverso una compravendita di carburante a prezzo scontato. La Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni in questo momento a Roma, in casa di Meranda.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.